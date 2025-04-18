Sendika ve kitle örgütleri 1 Mayıs programını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sendika ve kitle örgütleri 1 Mayıs programını açıkladı

Emek örgütleri, 1 Mayıs'taki programa ilişkin ortak açıklama yaparak "1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'ndan kutlamak için yine başvurumuzu yaptık. Ancak yasakçı zihniyetin devam ettiğini gördük" dedi. 1 Mayıs bu sene İstanbul'da Kadıköy'de kutlanacak.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB İstanbul'da 1 Mayıs'ın nerede kutlanacağı ve programın nasıl olacağına dair açıklama yaptı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün İstanbul Kadıköy İskele Meydanı'nda kutlanacağını duyurdu.

"YASAKÇI TUTUMUN DEVAM ETİĞİNİ GÖRDÜK"

Ortak açıklamayı okuyan Çerkezoğlu, şunları söyle:

Taksim Meydanı'nın olduğu gerçeği 1977'de bitmiş bir tartışmadır bizim için. Hep birlikte dünyanın en büyük 1 Mayıs'larını Taksim'de yaptığımızda da, önümüzün zorla kesildiği yıllarda da bu gerçek değişmedi.

Taksim Meydanı 1 Mayıs ile sembolleşmiş bir meydandır. Tarihsel bir meydan olduğu kadar, hukuksal da bir gerçektir.

Bu yıl Taksim'de kutlamak için kararlığımızı ülkeyi yöneten siyasi iktidara ilettik. Ancak bu yasakçı tutumun devam etiğini gördük. Kimse hukuktan üstün olmadığı bir ülke için mücadele ediyoruz. 1 Mayıs'ın ve Taksim'in özgürleştirilmesinin gerçek demokrasiyi getirdiğimiz ve istibdat düzenine son verdiğimiz bir düzenin kurulması gerektiği gerçeğiyle karşı karşıyayız.

Kadıköy Meydanı geçmişte 1 Mayıs'ı kutladığımız meydanlardan bir tanesi. Bu yıl Taksim irademizden geri adım atmadan İstanbul'da Kadıköy Meydanı'nda yan yana geleceğiz."

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