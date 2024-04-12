Sendikalar 1 Mayıs'a hazır

TÜRK-İŞ, geçen yıl 6 Şubat’ta Adana’da düzenlenen 1 Mayıs programında deprem felaketine dikkat çekmişti, bu yıl ise Türkiye’nin önemli sanayi merkezlerinden Bursa’da olacak. “Vergide Adalet” teması altında düzenlenecek programda, gelir vergisi ve çalışma hayatının diğer sorunları ele alınacak.

Deprem mağdurlarıyla dayanışma amacıyla geçen yıl 1 Mayıs’ta Kahramanmaraş’ta bulunan HAK-İŞ, bu yıl 1 Mayıs’ı Kocaeli’de kutlayacak. Programda HAK-İŞ yönetimi, çalışma hayatının sorunları ve Gazze’deki durum gündeme getirilecek.

DİSK ve KESK, 1 Mayıs’ı İstanbul’da çeşitli sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleriyle kutlama geleneğini sürdürüyor. Bu yıl da programlarını aynı şehirde yapmayı planlıyorlar. Geçen yıl Maltepe Miting Alanı’nda 1 Mayıs’ı kutlayan konfederasyonlar, bu yıl Taksim Meydanı’nda olmak için başvuruda bulundu.

Bu yıl 1 Mayıs’ta Memur-Sen Samsun’da, Türkiye Kamu-Sen ise İzmir’de program düzenleyecek.

İSTANBUL’DAKİ İLK KUTLAMA 1912’DE GERÇEKLEŞTİ

İşçilerin, günlük çalışma süresine karşı küresel dayanışma ile doğan 1 Mayıs, dünyanın birçok ülkesinde “Emek Bayramı”, “İşçi Bayramı” ve “1 Mayıs Bayramı” gibi çeşitli isimlerle resmi olarak kutlanıyor. 1890’lı yıllara dayanan işçi bayramı, Osmanlı Devleti sınırlarında ilk kez 1911 yılında Selanik’teki tütün, pamuk ve liman işçileri tarafından kutlandı, İstanbul’daki ilk kutlama ise 1912’de gerçekleşti.

2009’DA RESMİ TATİL İLAN EDİLDİ

Türkiye Cumhuriyeti, Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkileri çerçevesinde, 1 Mayıs 1922’de Ankara’da işçi bayramını kutladı. Cumhuriyet tarihindeki ilk resmi kutlama 1 Mayıs 1923’te gerçekleşti. 12 Eylül döneminde Milli Güvenlik Konseyi tarafından resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 2009’da “Emek ve Dayanışma Günü” olarak yeniden resmi tatil ilan edildi.