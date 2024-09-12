Sendikalardan tepki: Atama bekleyen binlerce gence yazık değil mi?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin öğretmen ataması konusunda Danıştay kararını beklemesi, eğitim sendikalarının tepkisine neden oldu.

Eğitim sendikaları, atamaların mülakatlara dayalı olarak yapılmasına ve sürecin uzatılmasına itirazlarını dile getirdiler.

Hürriyetçi Eğitim Sendikası Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sorumluluğunu vurgulayarak, atama sürecinin bu şekilde uzatılmasının binlerce genç için haksızlık olduğunu belirtti. Kuruoğlu, "Bu süreçte yaşanan tüm sıkıntıların sorumlusu Yusuf Tekin'dir. Mülakatların sonuçlarını hâlâ açıklayamamış olması sürecin manipüle edilmesine neden oluyor" dedi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ise mülakatların güvenilir olmadığını ve tarafsızlık ilkesine gölge düşürdüğünü vurguladı. Özbay, "Bir milyon atanamayan öğretmeni KPSS’ye sokup, bir de mülakatlarla yeni bir eleme sistemi getiremezsiniz" ifadesiyle mülakat sistemine olan tepkisini dile getirdi ve sistemin tamamen kaldırılması gerektiğini savundu.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülakatların kaldırılacağına dair verdiği sözü hatırlatarak, mülakatların antidemokratik sonuçlar doğurduğunu söyledi. Irmak, "Sayın Bakan, KPSS'de en yüksek puanı alan 20 bin öğretmeni derhal atamalıdır. Danıştay kararı beklenmemelidir" diyerek, öğretmenlerin bir an önce atanması gerektiğini belirtti.

Bakan Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen ataması için Danıştay kararını beklediklerini ve atamaların KPSS puanı ile mülakat sonucunun yüzde 50'si alınarak yapılacağını açıkladı. Ancak, eğitim sendikaları bu duruma tepkilerini sürdürerek mülakat sisteminin kaldırılması gerektiğini savunuyor ve hükümete çağrıda bulunuyor.