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2027'deki dev kupaya sürpriz talip

Senegal, 2027 Afrika Uluslar Kupası'nı (CAN) düzenlemek için aday oldu.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 10:13
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Senegal 2027 Afrika Kupası'na ev sahipliği için başvurdu

2027'deki dev kupaya sürpriz talip
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Senegal Haber Ajansının (APS) Spor Bakanlığının 2023 bütçesine dayandırdığı haberine göre, Senegal, 2027 CAN'a ev sahipliği yapmak için adaylığını koydu.

Bakanlığın 2023 bütçesinde, turnuva için ülkenin Saint-Louis kentinde yapılacak bir stadın inşaatına ilişkin detay dikkati çekti.

Senegal'in turnuvaya ev sahipliği yapabilmesi için uluslararası normlara uygun ve Afrika Futbol Federasyonunun kriterlerini karşılayan 6 ila 8 stadyuma sahip olması gerekiyor.

Ülkede, bu kriterlere uygun olduğu düşünülen ve aralarında Türk bir firmanın başkent Dakar'da inşa ettiği Abdoulaye Wade Stadyu'mu da dahil 6 stat bulunuyor.

Bu yıl kupanın sahibi olan Senegal, turnuvaya 1992'de ev sahipliği yapmıştı.

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