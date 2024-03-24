Senegal sandık başında

Kaynak: AA
Senegal sandık başında
Senegal'de cumhurbaşkanı seçimi için oy verme işlemi bugün başladı.

Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 18.00'de bitecek.

Başkent Dakar ve çevresindeki bazı oy verme merkezleri önünde insanlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Yaklaşık 18 milyon nüfusa sahip Senegal'de 7,3 milyon seçmenin, 807'si yurt dışında olmak üzere 16 bin 440 oy verme merkezinde oy kullanması bekleniyor.

Oy verme sürecinde farklı ülkelerden 2 binden fazla gözlemci görev alıyor.

19 adayın yarıştığı seçimin kazananı ülkenin 5'inci cumhurbaşkanı olacak.

İlk turda hiçbir adayın oyların yüzde 50'sinden çoğunu alamaması durumunda ikinci turun 2 hafta içinde yapılması planlanıyor.

Öne çıkan adaylar arasında Cumhurbaşkanı Macky Sall'in desteklediği eski Başbakan Amadou Ba, eski Dakar Belediye Başkanı Khalifa Sall, eski başbakanlardan Idrissa Seck ve muhalif lider Ousmane Sonko'nun yerine aday gösterilen Bassirou Diomaye Faye yer alıyor.

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