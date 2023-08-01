Senegal'de hükümet muhalif lider Sonko'nun partisini feshetti

Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko'nun partisi PASTEF feshedildi.

KAYNAK: AA
Senegal'de hükümet muhalif lider Sonko'nun partisini feshetti

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, liderleri ve yöneticileri aracılığıyla, destekçilerine sık sık ayaklanma çağrısında bulunan PASTEF partisinin kararnameyle kapatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, parti yöneticilerinin ayaklanma çağrıları sonucu Mart 2021 ve Haziran 2023'te kamu düzenine yönelik ciddi saldırıların gerçekleştiği vurgulanarak "Siyasi partilerin yükümlülüklerinin ciddi ve kalıcı bir şekilde ihlal eden bu olayların ardından, Siyasi Partiler Kanunu'nun 4. maddesi uyarınca, PASTEF, 31 Temmuz 2023 itibarıyla kapatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kapatılma kararı kamuoyuyla paylaşılmadan önce PASTEF lideri Ousmane Sonko hakkında "ayaklanma çağrısı yapma" suçlamasıyla tutuklama kararı çıkartılmıştı.

Muhalif lider, 28 Temmuz Cuma günü kendisini kaydetmek isteyen bir jandarmanın cep telefonunu zorla aldığı için gözaltına alınmıştı. O günden bu yana gözaltında tutulan Sonko, bugün sorgu hakiminin karşısına çıkmıştı.

Sonko hakim karşısına çıkmadan önce, sosyal medyada kamu düzenini bozacak nefret mesajlarının ve olası sokak eylemlerinin önüne geçmek adına mobil verinin geçici süreliğine kesildiği duyurulmuştu.

Ülkede hala mobil veri kesintisi devam ediyor.

SONKO'YA YENİ SUÇLAMALAR

Sonko, verdiği ifadeye göre, 28 Temmuz'da namaz dönüşünde, evinin önünde cep telefonuyla video kaydı yaptığını iddia ettiği jandarmanın telefonunu zorla alarak görüntüleri silmesini istedi. Jandarmanın görüntüleri silmemesi üzerine Sonko telefonu evine götürdü. Bunun üzerine güvenlik güçleri Sonko'yu evine düzenledikleri baskınla gözaltına aldı. Sonko, gözaltına alınmadan hemen önce Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla halka eylem çağrısı yaptı.

Dakar Savcılığı da Sonko hakkında "ayaklanma çağrısı yapma", "devlet güvenliğini tehlikeye atma", "devlet otoritesine karşı komplo", "hırsızlık" da dahil bir dizi suçlamada bulunmuştu.

2 YIL HAPİS CEZASI

Muhalif lider ve Cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko, 1 Haziran'da görülen duruşmada, 2021'de hakkındaki tecavüz suçlamasından aklanmış ancak gençleri suça teşvik ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kararı protesto eden Sonko destekçileri, gösterilere başlamış ve çıkan olaylarda 16 kişi hayatını kaybetmişti.

Muhalif lider, Dakar'da 3 Şubat 2021'de "Sweet Beauty" güzellik salonu çalışanına tecavüzle suçlanmış, çıkan olaylarda 14 kişi yaşamını yitirmişti.

Sonko, tecavüz suçlamasıyla hüküm giymesi halinde seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olamayacaktı. Verilen cezanın Sonko'nun adaylığına engel olup olmayacağı ise hüküm giymesinin üzerinden yaklaşık 2 ay geçmesine karşın hala netlik kazanmadı.

Hakkındaki karara rağmen tutuklanmayan Sonko, Dakar'ın Cite Keur Gorgui semtindeki evinde 1 Haziran'dan 24 Temmuz'a kadar polis kordonu altında tutulmuştu.

Evinin önündeki güvenlik önlemleri 24 Temmuz sabahı kaldırılmış ancak Sonko tutuklanmamıştı.

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