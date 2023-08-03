Senegal'den Nijer'e muhtemel askeri müdahalesine destek

Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Nijer'e düzenleyeceği muhtemel askeri müdahaleye destek vermeye hazır olduklarını duyurdu.

KAYNAK: AA
Senegal'den Nijer'e muhtemel askeri müdahalesine destek

Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall, ECOWAS'ın Nijer'deki askeri cunta rejimine karşı potansiyel bir askeri müdahale seçeneğine ilişkin açıklama yaptı.

ECOWAS üyesi olarak Senegal'in üye oldukları bölgesel örgütlerin alacağı kararlara uyacağını vurgulayan Sall, Batı Afrika'daki askeri darbelerin sona erme zamanının geldiğini açıkladı.

ECOWAS, CUNTAYA 1 HAFTA SÜRE VERMİŞTİ

ECOWAS, 30 Temmuz tarihinde düzenlediği olağanüstü zirvede, Nijer'deki askeri cunta rejimine, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden göreve dönmesi için bir hafta süre vermişti.

ECOWAS, bu süre zarfında taleplerinin karşılanmaması halinde askeri müdahale dahil tüm seçenekleri değerlendireceğini açıklamıştı.

Bu askeri müdahale açıklaması, Batı Afrika'daki diğer cunta rejimlerinin de tepkisine neden olmuştu.

Burkina Faso ve Mali'deki cunta rejimleri, yayımladıkları ortak bildiride Nijer'e olası askeri müdahalenin kendilerine karşı bir savaş açmak anlamına geleceği konusunda ECOWAS'ı uyarmıştı.

NİJER'DE ASKER YÖNETİMİ ELE ALDI

Nijer'deki darbenin ardından, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam askerlerin yönetimi ele geçirdiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cunta liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

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