Şener Erzik TFF'nin UEFA ve FIFA ile yaşadıklarını açıkladı

Kaynak: AA
Şener Erzik TFF'nin UEFA ve FIFA ile yaşadıklarını açıkladı
TFF Onursal Başkanı Şener Erzik TFF'nin UEFA ve FIFA ile olan ilişkilerine dair konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Erzik, TFF'nin resmi YouTube kanalında yer alan röportajında, "18 Temmuz'da yapılacak seçimli mali genel kurulun tarihiyle ilgili tartışmaları anlamsız buluyorum" dedi.

Çok uzun yıllar FIFA ve UEFA'da üst düzey yöneticilik yaptığını hatırlatan Erzik, "FIFA, Zürih'deki müzesinin içinde bana özel bir köşe ayırdı. Ben de onlara elimdeki önemli fotoğraf ve objeleri karşılıksız verdim. Bu benim için çok önemliydi. Levent'te içinde bulunduğumuz binayı da Türk futboluna kazandırdık. Burası da müze gibi. Bugün TFF ile FIFA ve UEFA ilişkileri son derece sağlam. Biz onlarla aile gibiyiz" ifadelerini kullandı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için uzun yıllardır uğraşıldığını vurgulayan Erzik, "Daha önce 1 oy ile kaybetmiştik. Bu kez kazandık. Sayın Mehmet Büyükekşi, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliğini aldığımız gün beni onore etti. Bana TFF Onursal Başkanı akreditasyon kartımı kendi elleri ile takdim etti. O günün hatırasını evimde baş köşede saklıyorum. Ayrıca bana o gün hep birlikte çektirdiğimiz fotoğrafı hediye etti. Onu da evimde saklıyorum. Çok mutlu olduğum bir gündü. Gözlerim doldu" değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Futbol Takımı'na da değinen Erzik, "A Milli Futbol Takımı ile ilgili iyi bir ekip kuruldu, başarılı buluyorum. Montella tercihi çok doğru bir tercihti. Türk futbolunun geleceği ve kurtuluşu altyapıda. Kendi çocuklarımızı yetiştirmeliyiz" diyerek sözlerini tamamladı.

İlgili Haberler
Hasan Arat'tan Ali Koç'a derbi öncesi flaş telefon. Öyle bir şey istedi ki
Muslera emekli oldu
A Milli Takım İzmir'de sahne alacak. 2 kritik maçın statları belli oldu
İnan Kıraç tarafını belli etti
Sergen Yalçın'a büyük şok. Bunu hiç beklemiyordu
PFDK sevkleri açıklandı. Trabzonsporlu yıldıza tedbir kondu
Son Haberler
Yüksekova’da 2 mevsim bir arada Yerel Haberler
Yüksekova’da 2 mevsim bir arada
23 Nisan'da çocuklara 'Enerci' şarkısı eşliğinde Dilan Polat'ın gözaltına alınma anı oynatıldı Gündem
23 Nisan'da çocuklara 'Enerci' şarkısı eşliğinde Dilan Polat'ın gözaltına alınma anı oynatıldı
ÇAYKUR 1072 işçi alacak. Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? Ekonomi
ÇAYKUR 1072 işçi alacak. Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?
Çiftlik evlerini kenevir serasına çeviren şüphelilerden 2’si tutuklandı Gündem
Çiftlik evlerini kenevir serasına çeviren şüphelilerden 2’si tutuklandı
Hasan Arat'tan Ali Koç'a derbi öncesi flaş telefon. Öyle bir şey istedi ki Spor
Hasan Arat'tan Ali Koç'a derbi öncesi flaş telefon. Öyle bir şey istedi ki
Arnavutköy’de kontrolden çıkan otomobil otoyolda duran tıra çarptı Yerel Haberler
Arnavutköy’de kontrolden çıkan otomobil otoyolda duran tıra çarptı