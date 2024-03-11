Şener Şen çileden çıktı! Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde ateş püskürdü

Geçtiğimiz günlerde usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu 90 yaşında yaşamını yitirdi. Levent'te son yolcuğuna uğurlanan usta aktörün cenazesine pek çok ünlü isim katılmıştı.

Son görevini gerçekleştirmek için cenazede olan isimler arasında Türk sinemasının efsane oyuncusu Şener Şen de vardı.

Şener Şen, cenazedeki vatandaşların yoğun ilgisinden ve fotoğraf çektirme ısrarından rahatsız olup küplere bindi. Şener Şen Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde ısrarla kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenlere "Ya gidin yahu gidin" diye bağırarak gitmelerini istedi.

O anları Snob Magazin sosyal medyadan paylaştı. Videoyu izleyenler Şener Şen'e destek vererek "Adam haklı", "Acı bir gün böyle ısrar çok ayıp" şeklinde yorumlar yaptı.