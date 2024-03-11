Şener Şen çileden çıktı! Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde ateş püskürdü

Kaynak: Haber Merkezi
Şener Şen çileden çıktı! Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde ateş püskürdü
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Şener Şen, 90 yaşında yaşamını yitiren Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesine katıldı. Usta aktör cenazede fotoğraf çektirmek isteyenlere sinirlenerek bağırdı.

Geçtiğimiz günlerde usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu 90 yaşında yaşamını yitirdi. Levent'te son yolcuğuna uğurlanan usta aktörün cenazesine pek çok ünlü isim katılmıştı.

Son görevini gerçekleştirmek için cenazede olan isimler arasında Türk sinemasının efsane oyuncusu Şener Şen de vardı.

Şener Şen, cenazedeki vatandaşların yoğun ilgisinden ve fotoğraf çektirme ısrarından rahatsız olup küplere bindi. Şener Şen Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde ısrarla kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenlere "Ya gidin yahu gidin" diye bağırarak gitmelerini istedi.

O anları Snob Magazin sosyal medyadan paylaştı. Videoyu izleyenler Şener Şen'e destek vererek "Adam haklı", "Acı bir gün böyle ısrar çok ayıp" şeklinde yorumlar yaptı.

Son Haberler
İş Bankası ve İGE’den kadın ihracatçılara finansman desteği Ekonomi
İş Bankası ve İGE’den kadın ihracatçılara finansman desteği
MSB'de kritik zirve. Kalın, Fidan ve Güler'den güvenlik toplantısı Gündem
MSB'de kritik zirve. Kalın, Fidan ve Güler'den güvenlik toplantısı
Ilgaz Dağı'nda kartpostallık görüntüler Gündem
Ilgaz Dağı'nda kartpostallık görüntüler
Eskişehir'de ahşap ev yangını Yerel Haberler
Eskişehir'de ahşap ev yangını
Futbolun Afroditi açıkladı. Balkan ruhu Fenerbahçe’yi şampiyon yapabilecek mi? Spor
Futbolun Afroditi açıkladı. Balkan ruhu Fenerbahçe’yi şampiyon yapabilecek mi?
Balıkçıda çöken iskele olayında iPhone kararı. Herkes bu olayı not alsın Gündem
Balıkçıda çöken iskele olayında iPhone kararı. Herkes bu olayı not alsın