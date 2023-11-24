Şener Üşümezsoy 'burada deprem olacak' dedi orada deprem oldu

Depremlerin yerini önceden bilen Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 2 gün önce Malatya'yı işaret ederek 6.5 büyüklüğünde deprem olabileceğine işaret etti. Deprem dün 4.5 büyüklüğünde gerçekleşti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Şener Üşümezsoy 'burada deprem olacak' dedi orada deprem oldu

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YENİÇAĞ - Merve KIZILALP

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 20 Kasım tarihinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki Malatya-Pütürge depreminin ardından Yeniçağ'a açıklamalarda bulunmuş ve Malatya’da 6,5 büyüklüğünde bir deprem daha olabileceğine işaret etmişti.

Üşümezsoy'un bahsettiği deprem AFAD verilerine göre dün Malatya'da gerçekleşti. Saatler 17:46'yı gösterdiğinde Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde, saatler 17:49'u gösterdiğinde ise 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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BÖLGEDE BÜYÜK BİR STRES VAR

Bölgede 2020 yılındaki depremden sonra Sivrice depreminde ve Doğanyol depreminde 2 metreye yakın bir atılımla fay kırıldığı halde Pütürge'de atımın 50 santimin altında olduğuna değinen Üşümezsoy hala bu bölgede büyük bir stresin varlığından söz etmişti.

Söz konusu fayın bir uçtan Erkenek ve Gölbaşı'ndan Pazarcık'a doğru giderek 6 Şubat depreminde sabah saatlerinde kırılan fay hattına denk düştüğüne değinen Üşümezsoy, diğer taraftan ise Elbistan'da kırılan (Çardak-Sürgü hattının) öğleden sonra Doğanşehir'e kadar geldiğini belirtti.

Doğanşehir'den Çelikhan'a gelemediğini ifade eden Üşümezsoy; Pütürge, Çelikhan ve Doğanşehir arasındaki bir fayda bir stres olduğunu ve bu stresin boşalmadığını açıkladı.

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"BU FAY YA TEK BAŞINA KIRILIR YADA GÖLBAŞI VE ÇELİKHAN FAYLARINI BERABERİNDE KIRABİLİR"

2020 yılında gerçekleşen deprem ile fayın kırıldığı ancak yeterli stresin boşalmadığını belirten Üşümezoy "bölgede sık sık depremler gelişiyor" dedi. "Bu fay ya tek başına kırılır yada Gölbaşı ve Çelikhan faylarını beraberinde kırabilir" dedi.

Üşümezsoy, "Pütürge-Çelikan ve Çelikhan'da çatallanarak bir kolu Erkenek'e bir kolu Doğanşehir'e doğru giden bir fay düğümü söz konusudur. Meydana gelen depremlerde o bölgede yırtılma yavaşladı ve bu da 5 büyüklüğünde depremlere neden oluyor. Doğanyol'da Fırat Nehri bu fayla kesilerek güneyi 15 kilometre doğuya giderken, kuzeyi batıya doğru atılmış. Ancak Pütürge hattı kırılmamıştı. Bu depremler de bu fay hattında bulunan depremlerdir." dedi.

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