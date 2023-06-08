Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı

YENİÇAĞ - Özel Haber / Merve KIZILALP

Dün Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bu depremin ardından açıklamalarda bulunan Şener Üşümezsoy bölgenin kaç büyüklüğünde deprem üretebileceğini açıkladı.

İşaret ettiği yer sallanan Prof. Şener Üşümezsoy, Göller bölgesinin güneyinde Manyas fayının bulunduğuna dikkat çekerek bu fay hattının 1964 yılında 6.5 büyüklüğündeki depremle kırıldığını belirtti. Susurluk bölgesinden geçerek Bolu'ya doğru ilerleyen bu fay hattının aktif kuşaklardan biri olduğuna değinirken Susurluk ve Orhaneli'ne uzanan fayın 1964'te kırılan fay devamı olduğunun altını çizdi.

"HARİTADAKİ BEYAZ ÇİZGİLER RİSKSİZDİR"

Haritalar üzerinden bölgenin durumuna açıklık getiren Prof. Üşümezsoy "riskli bölgeyi haritada kırmızı renkle gösterebiliriz. Uludağ önündeki fay hattını ise beyaz çizgilerle gösterebiliriz. Beyazla gösterilen fay 1855 yılında kırıldı. Gemlik Mudanya fay hattı ile ilişkili olmayan bu fay hattı normal bir fay hattıdır." dedi.

Güney Marmara'da bulunan fay hatlarının 1999'da kırılan faylara stres yüklediğini belirten Üşümezsoy, bu stresin Göller bölgesindeki fayda düşey olarak çökmeye yol açtığını aktardı.

"BALIKESİR'DE ZAYIF HİSSEDİLEN BU DEPREM ASLINDA ÇOK ÖNEMLİ"

3.3 büyüklüğünde gerçekleşen depreme değinen Üşümezsoy "Bu bölgede çok zayıf olarak hissedilen deprem aslında bir fay kuşağının aktivitesini göstermesi açısından önemlidir. Bu fay kuşağı aktif bir kuşaktır. 6.5'lik deprem yapan 1964'teki Manyas fayının Bolu'ya doğru uzantısı olması sebebiyle oldukça önemlidir" dedi.

"7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLİR"

Depremlerin yerini önceden bilen Şener Üşümezsoy, zayıf olarak hissedilen bir depreme neden olan bu fayın batısında yer alan Manyas fayının 1964'te 6.9'luk bir deprem ürettiğinin altını çizdi. Depremde 73 kişi hayatını kaybetmesine dikkat çeken Üşümezsoy, günümüz için bir deprem büyüklüğü değeri paylaştı ve "bu fayın 7'nin altında bir deprem üretme potansiyeli var" dedi.

"DAHA ÖNCE 2 TANE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU"

Bir harita daha paylaşan Üşümezsoy, "Haritada görülen kırmızı noktalar 4 üzerindeki depremlerdir. Güney Marmara'daki fay kuşağının bir ucu İnegöl Eskişehir'den başlayıp Bursa-Uludağ'dan geçip Manyas, Mustafa Kemal Paşa ve Susurluk hattı boyunca uzanan fay normal bir fay kuşağıdır. Bu fay 1855 yılında Uludağ'da iki tane 7 büyüklüğünde depremle yırtılmıştır. Fayın en batı ucu 1964'te 6.9'luk depremle normal fay olarak kırılmıştır. Bu fayı batıdan çevreleyen fay hattı ise 1953 yılında kırılan yer altındaki fay hattındaki Yenice-Gönen fayıdır." ifadelerini kullandı.