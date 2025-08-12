Şener Üşümezsoy en rahat uyuyacağı ili açıkladı!

Birçok deprem kuşağı üzerinde olan Türkiye, dönem dönem büyük depremler yaşamaya devam ediyor. Yer bilimcileri depremlere ilişkin dikkat çekici açıklamalar yapıyor.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremi bilmesi ile yeniden gündeme oturdu.

Depremle ilgili olarak Show Haber muhabirinin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Üşümezsoy ayrıca yıl vererek Türkiye'de deprem korkusu olmadan en rahat uyuyacağı şehri açıkladı.

"EN RAHAT UYUYABİLECEĞİM ŞEHİR İSTANBUL"

Prof. Dr. Üşümezsoy, beklenen İstanbul depremi için, "Bunu belki bin defa söyledim artık yoruldum o konuda. İstanbul'da kırılacak fay yok" derken, Türkiye'de deprem korkusu olmadan en rahat uyuyabileceği şehrin de İstanbul olduğunu söyledi.

Üşümezsoy İstanbul'da olası büyük bir deprem için de, "Bunları piyano kırılma hikayeleri var. O yüzden 100 yıl kırılmaz görünüyor" ifadelerini kullandı.

