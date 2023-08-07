Şener Üşümezsoy İstanbul depremi için son açıklamayı yaptı. İşte EMSC'nin son haritası

Büyük İstanbul depremi olacak diye ünlü jeoloji Profesör Celal Şengör İstanbul'dan kaçınca Prof. Şener Üşümezsoy'dan depremle ilgili son açıklama geldi.

Şener Üşümezsoy İstanbul depremi için son açıklamayı yaptı. İşte EMSC'nin son haritası

Depremlerin yerini önceden bilen adam Prof. Şener Üşümezsoy, beklenen Marmara depremi ile ilgili Yeniçağ’a özel açıklamalarda bulundu.

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Bilim dünyasının 1999 depreminden beri bilim dışı olan faylar üzerinden gerçeği yansıtmayan spekülatif senaryolar kurduğunu belirten Üşümezsoy İstanbul’da beklenen şiddetli deprem hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Prof. Dr. Celal Şengör beklenen ve korkulan büyük Marmara depremi sebebiyle İstanbul’dan taşınma kararı aldığını belirterek, “Depremden sonra İstanbul’un ne hale geleceğini biliyorum” demişti. Bu açıklamanın üzerinden çok geçmeden Şengör gibi deprem uzmanı olan Üşümezsoy, tam tersi bir açıklamada bulundu. İşte Üşümezsoy’un İstanbul depremiyle ilgili, Yeniçağ’a haritalar üzerinden yaptığı son açıklaması…

“1999’DAN BERİ SENARYOLAR KURUYORLAR”

EMSC’nin yani; Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (European-Mediterranean Seismological Centre)’nin yaptığı dinamik haritada faylar Marmara denizinin çukurlarının güneyinden geçmektedir.

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Bunun manası nedir diye sorarsınız; bu Celal Şengör’lerin, diğer deprem uzmanlarının bahsettiği olaydır. Kuzey Marmara kenar fayındaki deprem senaryolarıdır. Bugüne kadar Kuzey Marmara’daki faylar EMSC tarafından fay olarak kabul edilmemektedir. O faylar ölü faylar bu nedenle kabul edilmiyor. Bilim dünyası bizdeki spekülatif, bilim olmayan faylar üzerinden 1999’dan beri senaryolar kuruyorlar.

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“HİÇBİR ZAMAN 6.5’İ GEÇMEZ”

Kuzey Marmara’da 2 tane 7.4 büyüklüğünde deprem olacak. Bunlar 30 yıl içinde olacak. %67 risk var denilen spekülatif yayınlar yapıldı. Orta Marmara dedikleri fayda böyle bir risk yok. EMSC söylüyor. Bu durumda Marmara’da risk, Marmara çukurlarının güney kıyısındadır.

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Yalova Çınarcık kıyısı 1894’te kırılmış, Tekirdağ Marmara Adası 1912’de kırılmış. Bu durumda Marmara’da Kumburgaz çukurundaki kuzey Anadolu fayı olmayan ters fay dışında risk taşıyan fay yok. O da hiçbir zaman 6.5’i geçmez.

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