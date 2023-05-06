Şenlikçiler uzun kuyruklar oluşturdu

Kakava ve Hıdrellez şenlikleri nedeniyle Edirne’ye gelen ziyaretçiler ciğercilerin odasın uzun kuyruklar oluşturdu.

Şenlikçiler uzun kuyruklar oluşturdu

AA

Sarayiçi'nde yakılacak Kakava ateşi öncesi Edirne'yi gezen yerli yabancı ziyaretçiler tava ciğerin de tadına baktı.

Tava ciğeri lokantalarında Kakava yoğunluğu yaşandı.

009-2023-08-2023-27-mayis-11-20230505-2-58540282-88654881.jpg

Şenlikler için Gebze'den gelen Aysel Göçoğlu, AA muhabirine, Edirne'de şenlikler nedeniyle her yerin yoğun olduğunu söyledi.

Edirne'ye gelmişken tava ciğerin tanıda bakmak istediklerini belirten Göçoğlu, "Her yer çok kalabalık. Tava ciğer sırası bize gelecek mi bilemiyorum." dedi.

009-2023-08-2023-27-mayis-11-20230505-2-58540282-88654880.jpg

İstanbul'dan gelen Menekşe Yıldız, kentteki tüm ciğercilerin yoğun olduğunu ifade etti.

Uzun süredir sırada beklediğini belirten Yıldız, "Çok sıra var bekliyoruz. Ciğer yedikten sonra Kakava'da neler yapılabilir onu öğreneceğim ondan sonra şenliğin içine atacağım kendimi." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'den gelen Semra Muhtaroğlu, Edirne'nin her yıl Kakava şenliklerinde yoğunluk yaşadığını anımsattı.

009-2023-08-2023-27-mayis-11-20230505-2-58540282-88654879.jpg

Uzun süre tava ciğer sırası beklediklerini belirten Muhtaroğlu, "Daha önce de gelmiştim, Edirne'nin Kakava şenlikleri ve tava ciğeri muhteşem. Herkese öneriyoruz Edirne'ye gelsinler." diye konuştu.

009-2023-08-2023-27-mayis-11-20230505-2-58540282-88654878.jpg

Ankara'dan gelen Gülsüm Özcan ise yoğunluk nedeniyle tava ciğerin tadına bakamadığını ancak sabırla sırada beklediğini kaydetti.

thumbs-b-c-e8d4f27ccfa0ac96f43587e6b6449569.webp

Sokak araları, caddelerde eğlence devam ederken Kakava Şenlikleri Kakava ateşinin akşam saatlerinde yanmasıyla başlayacak.

Öne Çıkanlar
Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
MEB’in projesi diyetisyenlere hakaret
MEB’in projesi diyetisyenlere hakaret
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Fareli fırına şok eden ceza Güncel
Fareli fırına şok eden ceza
Mansur Yavaş’tan Melih Gökçek’e afakanlar bastıracak açıklama Siyaset
Mansur Yavaş’tan Melih Gökçek’e afakanlar bastıracak açıklama
1 yıl arayla akciğer ve yemek borusu kanserine yakalandı. Her iki kanseri de böyle yendi Sağlık
1 yıl arayla akciğer ve yemek borusu kanserine yakalandı. Her iki kanseri de böyle yendi
Kosova'da Türk vatandaşları sandık başına gitmeye başladı Güncel
Kosova'da Türk vatandaşları sandık başına gitmeye başladı
Anneler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 2023 Anneler Günü mesajları… Keşfet
Anneler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 2023 Anneler Günü mesajları…
Zabıtayı gören kaçacak delik aradı Güncel
Zabıtayı gören kaçacak delik aradı