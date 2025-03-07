Şenoba Belediyesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şenoba Belediyesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediyesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği gerçekleştirildi. Şenoba Belde Belediye Başkanı kadın personellere çeşitli hediyeler ve karanfiller verdi.

Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, kadın personellere yönelik yaptığı konuşmada, "Kadınlar, ailenin temel taşı, toplumun mimarı ve medeniyetin en önemli unsurlarıdır.

Tarihimiz boyunca kadınlarımız hem aile içinde hem de toplumsal hayatta üstlendikleri rollerle büyük bir özveri ve başarı örneği sergilemiştir. Bugün de iş hayatından sanata, spordan siyasete kadar her alanda kadınlarımız, fırsat tanındığında neleri başarabileceklerini tüm dünyaya göstermiştir.

Biz millet olarak, cenneti anaların ayakları altında, kadını ise Allah'ın bir emaneti olarak gören yüce bir dinin mensubu ve kadim bir medeniyetin temsilcileriyiz. Köklü geçmişimizin her döneminde kadınlarımız baş tacı edilmiş, ailenin ve toplumun temel taşı olarak kabul görülmüştür. Bu anlayışla, kadınlarımızın sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta daha fazla yer almalarını sağlamak, hepimizin ortak sorumluluğudur.

Kadınların hayatın her alanında aktif yer almaları, yalnızca kendi gelecekleri için değil, toplumun bütünü için bir kazanımdır. Güçlü kadınlar, güçlü ailelerin, güçlü aileler ise güçlü toplumların temelidir. Bu nedenle, kadınlarımızın eğitimden iş hayatına, sanattan siyasete kadar her alanda desteklenmesi ve önlerindeki engellerin kaldırılması büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Şenoba Belediyesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Şenoba Belediyesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Şenoba Belediyesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Şenoba Belediyesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Şenoba Belediyesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

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