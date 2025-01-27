Şenol Babuşçu: Rekor zam gelecek

Ankara’da toplu taşıma ücretlerine zam yapılacağına dair iddialar konuşulmaya başlandı. Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, Ankara’da toplu ulaşım ücretlerine yüzde 20 ila yüzde 30 oranında zam planlandığını iddia etti. Tam bilet ücretinin mevcut 21 TL’den 25-27 TL bandına çıkabileceği ifade ediliyor.
Şenol Babuşçu, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda şunları söyledi,
Ankara’da toplu taşıma ücretlerine zam bekleniyor %20-%30 aralığında planlanan zam sonrası 21 TL olan otobüs bileti 25-27 TL aralığında olacak.
GÜNCEL ANKARA ULAŞIM TARİFESİ
Ankarakart / Başkentkart Tek Biniş:
Tam: 21,00 TL
Tam Aktarma: 10,00 TL
İndirimli: 10,50 TL
İndirimli Aktarma: 6,50 TL
Kredi Kartı ile Biniş:
Tam: 25,00 TL
NFC (Cep Telefonu) ile Biniş:
Tam: 25,00 TL
QR Kodlu Tek Binişlik Bilet:
Tam: 24,00 TL
Öğretmen Biniş Ücretleri:
İndirimli: 15,50 TL
İndirimli Aktarma: 7,50 TL