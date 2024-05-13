Şenol Babuşcu tasarruf paketini Mehmet Şimşek’ten saatler önce açıkladı

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, kamuda tasarruf paketinin içeriğiyle ilgili X hesabından bilgiler paylaştı.

100 milyar liralık tasarruf sağlanması beklenen paketi bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyuracaktı.

Babuşçu X hesabından kamuda tasarruf paketiyle ilgili şunları yazdı:

NİHAYET ŞİMŞEK TASARRUF GENELGESİ ÇIKARIYOR

Nihayet Mehmet Şimşek göreve başladığının 342. gününde tasarruf genelgesi çıkarıyor. Enflasyonu düşürmedeki önemli adımlardan birisi olan maliye politikası için ilk adım atılıyor bütçe giderleri azaltılacak dolayısıyla bütçe açığı azalacak.

VERGİ VE ZAM PAKETİ GELİYOR

Yarın açıklanacak tasarruf genelgesi ile bütçe giderleri azaltılacak. Bütçe açığının azaltılabilmesi için bütçe gelirlerinin de artırılması gerekiyor. Bütçe gelirlerinin artırılması demek VERGİ ve ZAM demek. Önümüzdeki bir ay içinde vergi ve zam paketi geliyor...