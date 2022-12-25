Beşiktaş Gaziantep maçı öncesi son dakika. Şenol Güneş 11'i belirledi

Kalyon Stadı'nda oynanacak saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Romain Saiss, Josef de Souza ve Rachid Ghezzal, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Şenol Güneş'in sahaya şu onbiri sürmesi bekleniyor:
MERT
ROSIER
WELINTON
TAYYİP TALHA
UMUT
NECİP
ATİBA
GEDSON
NKOUDOU
CENK
WEGHORST
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