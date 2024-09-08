Şenol Güneş basının karşısına çıkıyor

Düzenleme: Kaynak: DHA
Şenol Güneş basının karşısına çıkıyor

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Şenol Güneş 10 Eylül Salı günü basın toplantısı yapacak.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, göreve başlamasının ardından 10 Eylül Salı günü Trabzon basınının karşısına çıkacak.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın katılımının da beklendiği basın toplantısında teknik direktör Şenol Güneş, basın mensuplarının sorularını cevaplandıracak.

Trabzon’un son dönemde en çok ilgi gören turistik ve sembol mekanlarından olan Ganita’da düzenlenmesi planlanan imza ve basın toplantı programında hava durumuna göre değişikliğe gidilebileceği kaydedildi.

Trabzonspor, 3 Eylül tarihinde teknik direktör Şenol Güneş ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurup, bordo-mavililerde Şenol Güneş dönemi resmen başlamıştı.

Öte yandan bugünü izinli olarak geçiren bordo-mavili takım, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

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