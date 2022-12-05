Caner Erkin Beşiktaş yolunda

Fatih Karagümrük ile yolları ayrılan Caner Erkin için yeni bir iddia ortaya çıktı.

Ajansspor'da yer alan habere göre; Caner Erkin, Valerien Ismael'in ardından Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe gelen Şenol Güneş ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; siyah-beyazlı takımda ikinci dönemine başlayan Güneş, Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadığı eski öğrencisini yanında görmek istedi.

Şenol Güneş ile Caner Erkin'in yaptığı görüşmenin ardından Beşiktaş yönetimi harekete geçti.

VavaCars Fatih Karagümrük'te ayrılık kararını açıkladı. İstanbul temsilcisi, tecrübeli oyuncusu Caner Erkin ile yollarını ayırdı.

Karagümrük'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Caner Erkin’e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Bu sezon 12 maçta forma giyen Caner, 6 asist yaptı.

Kariyerine Manisaspor'da başlayan Caner Erkin daha sonra CSKA Moskova, Galatasaray, Fenerbahçe, Inter ve Beşiktaş formaları giydi.

Öte yandan 34 yaşındaki oyuncu A Milli Futbol Takımı formasıyla 63 maça çıktı.