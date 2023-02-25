Beşiktaş'ta flaş Ghezzal gelişmesi

Beşiktaş, Antalyaspor erteleme maçıyla Süper Lig'e dönecek.
Siyah beyazlı takımda Antalyaspor karşılaşmasında yeni transferler Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut, Vincent Aboubakar ve Alexandru Maxim oynayamayacak. Kart cezalısı olan Masuaki de forma giyemeyecek.
Teknik direktör Şenol Güneş'in uzun süren sakatlığından sonra takıma dönen Rachit Ghezzal'ı ise ilk onbirde oynatmayı kararlaştırdığı öğrenildi.
Siyah beyazlı takımın sahaya şu onbirle çıkması bekleniyor:
Mert, Rosier, Saiss, Tayyip Talha, Tayfur, Salih, Gedson, Redmond, Ghezzal, Muleka, Cenk.
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