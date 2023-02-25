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Beşiktaş'ta flaş Ghezzal gelişmesi

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesi teknik direktör Şenol Güneş'in Ghezzal konusunda kararını verdiği belirtildi

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 19:57
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Şenol Güneş kararını verdi

Beşiktaş'ta flaş Ghezzal gelişmesi
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Beşiktaş, Antalyaspor erteleme maçıyla Süper Lig'e dönecek.

Siyah beyazlı takımda Antalyaspor karşılaşmasında yeni transferler Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut, Vincent Aboubakar ve Alexandru Maxim oynayamayacak. Kart cezalısı olan Masuaki de forma giyemeyecek.

Teknik direktör Şenol Güneş'in uzun süren sakatlığından sonra takıma dönen Rachit Ghezzal'ı ise ilk onbirde oynatmayı kararlaştırdığı öğrenildi.

Siyah beyazlı takımın sahaya şu onbirle çıkması bekleniyor:

Mert, Rosier, Saiss, Tayyip Talha, Tayfur, Salih, Gedson, Redmond, Ghezzal, Muleka, Cenk.

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