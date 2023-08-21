Şenol Güneş: Yayıncı kuruluşu uyarıyorum terbiyesizlik yapıyorlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Colley'in pozisyonunu görmedim. Yayıncı kuruluşta Güntekin Onay açtı konuyu. Sanki hakemi suçlamışım gibi konuştular. Terbiyesizlik yapıyorlar" dedi.

KAYNAK: AA
Şenol Güneş: Yayıncı kuruluşu uyarıyorum terbiyesizlik yapıyorlar

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Pendikspor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, ikinci yarıda yaptığı hamlelerin karşılığını alamadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, "Bugün maalesef 2 puan kaybettik. Maçın tamamına bakınca kazanmak için pozisyonlarımız olduğunu düşünüyorum. İlk yarıda oyunu rakip sahada oynadık. Duran toptan gol attık ama final paslarını doğru kullanamadığımız için goller bulamadık. İkinci yarıda rakip gelmeye başlayınca önde top tutmaya çalıştık ama başaramadık. Maçtaki olumsuz dönemde de 2 net pozisyonumuz vardı. Golü bulup maçı bitirebilirdik. Futbolda bazen sürprizler olabilir, bugün bizim başımıza geldi. Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. İkinci yarıda yorulanların yerine girenlerin tekniğine güvenerek top tutmaya çalıştık. Chamberlain'le pozisyonda bulduk. Aboubakar'ın da pozisyonu vardı. Başarılı olamadık. Oyun üstünlüğü skora yansımadı." ifadelerini kullandı.

Bu şekilde bir kayıp beklemediklerini belirten Güneş, "Takımın bir özgüveni vardı. Sahamızda olmamıza rağmen savunma yaparken dikine atılan topla penaltı yapmamız ve gol yememizin acısı büyük oldu. 60. dakikada önde top tutabilecek düşündüğümüz Chamberlain ve Rashica'yı koyduk. Zaman zaman parladılar. Son bölümde Aboubakar da yorulmuştu. Amir, Salih Gedson da yoruldu. Oyuncularımın niyetinden şüphem yok. Üçüncü bölgede final paslarını daha iyi yapıp pozisyonları değerlendirmek lazım. Önde baskımızı bugün az yaptık. Baskı yapmayınca rakip de uzun top atıyordu. İkinci yarıda daha fazla oldu. Oyundan düşme başlayınca top tutamadık. Futbol hatalar oyunudur. Kaybedilecek maç değildi. 1-0'ı 2-0 yapmamız gerekirdi, onu yapamadık." değerlendirmesinde bulundu.

Yayıncı kuruluşun söylemediği ifadeleri söylemiş gibi kamuoyuna aktardığını söyleyen Güneş, şöyle devam etti:

"Colley'in pozisyonunu görmedim. Yayıncı kuruluşta Güntekin Onay açtı konuyu. Benim konuşmam üzerine sanki hakemi suçlamışım gibi konuştular. Terbiyesizlik yapıyorlar. Ben hakemle ilgili bir şey konuşmadım. Yorum yapabilirsin ama saygısızlık yapıyorsun. İfade etmediğim şeyi ifade etmiş gibi kamuoyuna söylüyorsun. Ben hakemle ilgili bir şey söylemedim. Bana soru soran da yayıncı kuruluşun muhabiri. Hakem ne görmüşse onu vermiştir. Bu hakem suçlaması mıdır? Demediğim şeyden bir şey konuşuluyorsa bir organizasyon var diye düşünürüm. Kişisel saygısızlığı kabul edemem. Kendi muhabirleri bana soruyor. Hakemi de suçlamadım. Ben hiçbir şeye karışmadım. Bir şey demedim. Görmüşse vermişse mesele kapanmıştır. Saygısızlık yapıyorlar haddini bilsinler. Bu çok terbiyesizce bir ifadeydi. Yayıncı kuruluşu uyarıyorum. Futbolu siz karalıyorsunuz."

Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakipleri Dinamo Kiev'i elemek istediklerini de dile getirerek, "Buradaki yarayı unutacağız. Düştüğümüz yerde kalmayız, tekrar ayağa kalkarız. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Onları da elemek ve ligde de şampiyon olmak istiyoruz." dedi.
(AA)

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