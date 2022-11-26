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Kayserispor'dan Şenol Güneş'e büyük tepki

Kayserispor: "Şenol Güneş'in Onur Bulut'un transferi ile alakalı açıklamasını şaşkınlıkla öğrenmiş bulunuyoruz. Yaptığı açıklama nerden bakılırsa bakılsın sorunludur ve hukuka aykırıdır."

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 17:45
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Şenol Güneş'in Onur Bulut açıklamaları Kayserispor'u kızdırdı

Kayserispor'dan Şenol Güneş'e büyük tepki
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Kayserispor, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Onur Bulut ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.
İşte Kayserispor'un açıklaması!
"Beşiktaş Kulübü Teknik Direktörü Sayın Şenol Güneş'in profesyonel futbolcumuz Onur Bulut'un transferi ile alakalı açıklamasını şaşkınlıkla öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Güneş, futbolcumuzun sözleşmesinin devam ettiğini bilmektedir.
Yaptığı açıklama nerden bakılırsa bakılsın sorunludur ve TFF talimatları başta olmak üzere hukuka aykırıdır. Futbolcunun ayartılması dahil ve hatta daha ötesini düşünmeye mahal verecek bu tip bir yaklaşımın olası olumsuz sonuçlarını sayın Şenol Güneş'in öngörmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Beşiktaş Kulübü ile yıllar öncesine dayanan iyi ilişkileri de gözardı eden bu davranışın sayın Ahmet Nur Çebi tarafından dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini ve dostluğumuza uygun olacak bir şekilde ele alınmasını bekliyoruz. Netice olarak bir profesyonel futbolcunun transfer sürecinin tabii olduğu TFF düzenlemelerini sayın Güneş'in dikkatine sunuyor, bu düzenlemelere uygun davranmasını beklediğimizi kendisine ifade ediyoruz."
ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?
Şenol Güneş Onur Bulut ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Onur Bulut'la ilgili şunu söyleyeyim, başarılı bir oyuncu, burada olmasını isterim. Onur çok değerli ve Türkiye'nin en iyi beklerinden birisi. Elbette kadromuzda yer alması güzel olur." ifadelerini kullanmıştı.

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