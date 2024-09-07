Şenol Güneş'ten Beşiktaş dersi

11 yıl sonra Trabzonspor'a geri dönen teknik direktör Şenol Güneş ilk resmi maçında eski takımı Beşiktaş ile karşılaşacak. 5. kez göreve geldiği Bordo-Mavili ekipteki yeni macerasına iyi bir başlangıç yapmak isteyen tecrübeli hocanın tek hedefi galibiyet.

Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Güneş, Beşiktaş'ı oyuncularına adeta ezberletiyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bugün akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından pas çalışması yapan Bordo-Mavili ekipte, teknik direktör Şenol Güneş idmanı sık sık durdurarak oyuncularına bazı uyarılarda bulundu. Antrenman oyunla sona erdi.

Trabzonspor, bir günlük iznin ardından Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.