Şenol Güneş'ten izni kapan Aboubakar idmana güneş gözlüğüyle çıktı

Galatasaray maçına özel güneş gözlüğüyle hazırlanan Aboubakar derbi sonrası antrenmanda yine gözlüğüyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Şenol Güneş'ten izni kapan Aboubakar idmana güneş gözlüğüyle çıktı

Galatasaray maçına bireysel antrenörüyle özel olarak hazırlanan Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar derbideki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Derbi öncesi özel güneş gözlükleriyle antrenmana çıkan yıldız golcü Galatasaray maçı sonrası yine güneş gözlüğüyle çalışmasını sürdürdü.

Şenol Güneş'ten özel izin alan Aboubakar bireysel antrenörüyle çalışmasını sürdürdü.

ÖZEL GÖZLÜK

Aboubakar'ın özel idmanı sırasında taktığı bu gözlük, sıradan bir ekipman değil.

Topla çalışma antrenmanında kullanılan gözlüğün içindeki yanıp sönen ışık, beyine giden görüntüyü azaltıyor.

Gözlük çıkarıldığında topa odaklanma ve reaksiyon, maksimize edilmiş oluyor.

Öne Çıkanlar
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yargı’nın 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın sezon finali ne zaman?
Yargı’nın 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın sezon finali ne zaman?
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Son Haberler
Memleket Partisi'nde üst düzey istifa ‘Seçimde tek yürek olunmalı’ Siyaset
Memleket Partisi'nde üst düzey istifa ‘Seçimde tek yürek olunmalı’
Van Erciş'te sağanak ve dolu etkili oldu Güncel
Van Erciş'te sağanak ve dolu etkili oldu
Mourinho'nun gözdesi devlerin radarında Spor
Mourinho'nun gözdesi devlerin radarında
Ünlü anketçiden flaş 'ikinci tur' iddiası: 7 Haziran - 1 Kasım olayları yaşanabilir Siyaset
Ünlü anketçiden flaş 'ikinci tur' iddiası: 7 Haziran - 1 Kasım olayları yaşanabilir
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 81 kişi yakalandı Güncel
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 81 kişi yakalandı
Samsun'da tır devrildi: 2 yaralı Güncel
Samsun'da tır devrildi: 2 yaralı