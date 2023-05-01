Şenol Güneş'ten izni kapan Aboubakar idmana güneş gözlüğüyle çıktı

Galatasaray maçına bireysel antrenörüyle özel olarak hazırlanan Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar derbideki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Derbi öncesi özel güneş gözlükleriyle antrenmana çıkan yıldız golcü Galatasaray maçı sonrası yine güneş gözlüğüyle çalışmasını sürdürdü.

Şenol Güneş'ten özel izin alan Aboubakar bireysel antrenörüyle çalışmasını sürdürdü.

ÖZEL GÖZLÜK

Aboubakar'ın özel idmanı sırasında taktığı bu gözlük, sıradan bir ekipman değil.

Topla çalışma antrenmanında kullanılan gözlüğün içindeki yanıp sönen ışık, beyine giden görüntüyü azaltıyor.

Gözlük çıkarıldığında topa odaklanma ve reaksiyon, maksimize edilmiş oluyor.