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Şenol Güneş'ten flaş Weghorst açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa ile oynadıkları maçtan sonra konuştu

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 21:52
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Şenol Güneş'ten Kasımpaşa maçından sonra çarpıcı sözler

Şenol Güneş'ten flaş Weghorst açıklaması
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa'yı yendikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Önce maçı değerlendiren Güneş, sonra da Weghorst'la ilgili konuştu. Güneş, "Wout Weghorst'un hareketini görmedim ve bilmiyorum. Bilmediğim şeyi konuşamam. Wout, yürekten oynuyor. Katkı yapıyor. Birinin geleceği ile ilgili konuşmayı uygun bulmuyorum, gündemimizde öyle bir şey yok. Konyaspor maçına odaklanmış durumdayız" dedi.

Güneş, maçla ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Tüm oyuncular 3 puan için savaştı. Oyun olarak eksiklerimiz vardı. İlk yarıda oyun kontrolü bizdeydi ama oyunda kopmalar oldu. Rakibin böyle oynayacağını biliyorduk. Adana Demirspor maçındaki kontrol burada yoktu. Çok top kaybettik. Pas yapmamız gerekirken top kaybettik ve rakibe şans verdik. İyi pozisyonlar buldular. Rakip de moralliydi, kazanmışlardı. İki taraf da savaştı. Kasımpaşa iyi oynadı. Eksiler ve artılarla kazandık." 

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