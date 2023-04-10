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Şenol Güneş'ten itiraf: Bu konuda geciktik sanki

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Masuaku hakkında konuştu.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 04:26
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Şenol Güneş'ten Masuaku açıklaması

Şenol Güneş'ten itiraf: Bu konuda geciktik sanki
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Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, sezon başında West Ham United'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Arthur Masuaku'nun oynadığı maç sayısına bağlı olarak sözleşmesinin uzayacak olmasıyla ilgili konuştu.

Güneş, şunları söyledi:

"Nasıl bir karar alacağımızı biz de bilmiyoruz. Belki haftaya oynamayabilir. Oynarsa iyi bir para ödeyeceğiz. Anlaşmak lazım. Belki oyuncu kalmam derse ne olacak? Problem var bu konuda, geciktik sanki. Oynadıkça çok iyi bir mesafe aldı. Yarış devam ediyor, nasıl bir çözüm yaparız ayrıca konuşmak lazım. Onu yönetimle görüşürüm."

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