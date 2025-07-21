Hindistan borsalarının en büyük göstergelerinden BSE Sensex, haftaya 315 puanlık yükselişle başladı. Yüzde 0,4 değer kazanan endeks, 82.068 puana çıkarak son dört haftanın en düşük seviyesinden toparlandı. Geçtiğimiz Cuma günü yaşanan sert düşüşün ardından gelen bu hareket, yatırımcılara kısa süreli de olsa rahat bir nefes aldırdı. Özellikle finansal hizmetler, bankacılık ve metal sektörlerindeki toparlanma, endeksteki artışa öncülük etti.

Yatırımcılar, birinci çeyrek bilançoları öncesinde temkinli davranmaya devam ederken; Hindistan’ın önde gelen bazı şirketlerinin açıklayacağı mali sonuçlar piyasada merakla bekleniyor. Ultratech Cement, IDBI Bank ve PNB Housing gibi şirketlerin sonuçlarının kısa süre içinde paylaşılması bekleniyor.

ICICI VE HDFC SONUÇLARIYLA YÜKSELDİ

ICICI Bank ve HDFC Bank, güçlü bilançoların etkisiyle sırasıyla yüzde 2,3 ve yüzde 2 oranında değer kazandı. Bu iki büyük özel banka, Hindistan finans sektöründeki güveni pekiştirirken, yatırımcıların da ilgisini yeniden üzerine çekti. HDFC, son dönemdeki dijitalleşme yatırımlarının meyvesini toplarken; ICICI Bank’ın kredi büyümesindeki güçlü performans da dikkat çekti.

Ultratech Cement hisseleri ise bilanço öncesi yüzde 1,3 oranında yükseldi. Şirketin bu çeyrekte hem iç piyasadaki talep hem de maliyet yönetimi açısından pozitif bir tablo sunması bekleniyor. Bharti Airtel ve Kotak Mahindra Bank da güne artışla başlayan diğer dikkat çekici hisseler arasında yer aldı.

TİCARET BELİRSİZLİĞİ İYİMSERLİĞİ GÖLGEDE BIRAKTI

Piyasadaki yükselişe rağmen ABD ile Hindistan arasında süren ticaret müzakereleri, yatırımcıların iştahını sınırladı. İki ülke arasındaki gümrük ve teknoloji alanındaki pürüzlerin çözülmemesi, bazı yatırımcıların temkinli kalmasına yol açtı. Ekonomi çevreleri, Washington ve Yeni Delhi arasında yapılacak yeni açıklamaların kısa vadede piyasa üzerinde doğrudan etkili olabileceğini belirtiyor.

Piyasaların yönünü belirleyecek en önemli etkenlerden biri de, açıklanacak olan şirket bilançoları olacak. Analistler, özellikle bankacılık dışı sektörlerdeki performansın önümüzdeki haftalarda BSE Sensex’in genel eğilimini şekillendireceği görüşünde.