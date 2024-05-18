Sera alanlarında kontrol ve denetim yapılıyor

Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ün verdiği talimatlar ile İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş başkanlığında teknik ekipler tarafından seracılığın yoğun olduğu Söğüt-Çaltı ve İnhisar ilçelerindeki mevcut seralarda sağlıklı ve kaliteli ürün üretilmesi için saha çalışmalarına başlatıldı.

Seranın içinde çiftçilerin, yüksek verimli, sağlıklı ve kaliteli ürün elde etmesi için tavsiyeler verildi.

Çiftçilere kültürel, kimyasal, biyoteknik mücadele yöntemleri ve pazara çıkarmadan önce önemli olan son ilaçlama ile hasat arasındaki zaman hakkında ayrıntılı bilgilendirmeler yapıldı.

Yoldaş, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak her şartta üretime destek olacak ve üreticinin yanında olacaklarını vurguladı ve “Üreten çiftçilerimizin ürünleri bol, kazançları bereketli olsun” diyerek temennide bulundu.