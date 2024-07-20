Serada ilk hasat yapıldı. 150 ton rekolte elde edildi

Serada ilk hasat yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, 2022 yılında gerçekleştirilen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Kargı Kaymakamlığı, Kargı Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kargı Halk Eğitim Merkezi, Kargı Ziraat Odası Başkanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçirilen “Serada Üreten Genç Eller” projesi ile 7 adet, 1080 metrekarelik seralar kuruldu.

Bu seralarda ilk olarak deneme amacıyla 48 bin marul fidesi ekildi ve ardından domates fideleri toprakla buluşturuldu. Günümüzde toplam değeri 9.3 milyon TL olan projeye, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından 6.5 milyon TL finansal destek sağlandı.

HEDEF 150 TON DOMATES ÜRETİMİ

İlk hasatta elde edilen domatesler iç piyasada satışa sunulurken, bu yıl 150 ton domates üretimi hedefleniyor. “Serada Üreten Genç Eller” projesi ile Kargı ilçesinde sera temelli tarımsal üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Bu proje, aynı zamanda kadınlar ve gençler için istihdam imkanlarının artırılmasını hedefliyor.

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, örtü altı yetiştiriciliği sayesinde Kargı ilçesindeki kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını sağladıklarını belirtti. Dicle, “Bu proje ile sosyoekonomik gelişmişlik endeksinde 5. kademe gelişmiş ilçeler arasında yer alan, kırsal nüfus yoğunluğu yüksek ve mikro klima özelliği ile çeşitli ürünlerin yetiştirilmesine uygun verimli topraklara sahip Kargı ilçemizde örtü altı bitki yetiştiriciliğinin geliştirilmesine katkı sağladık. Bu hasat döneminde domates fidelerinin dikimi, çapalanması, bakımı ve hasadında 30 kadın istihdam edildi. Kargı ve Kastamonu gibi civar illerde önemli miktarda domates satışı gerçekleştirildi. Örtü altı tarım eğitimi almış işsiz, dar gelirli kadın ve gençlerin seralarda istihdam edilerek aldıkları eğitimleri uygulamalı hale getirmeyi ve ilçede seracılık faaliyetlerinin geliştirilmesini hedefliyoruz” dedi.

KADINLARA İSTİHDAM SAĞLANIYOR

Serayı ziyaret eden Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, seranın ilçedeki tarım sektörünün gelişimine önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Dereli, “Bu projenin hem yerel ekonomiye katkı sağlaması hem de ilçemizdeki seracılık faaliyetlerini teşvik etmesi beklenmektedir. Hedeflediğimiz 150 ton domates üretimi ile vatandaşlarımızın kaliteli ve taze ürünlere daha kolay ulaşabilmesini amaçlıyoruz. Ayrıca seralarımızda kadınlarımıza istihdam sağlıyoruz” diye konuştu.