Seray Kaya’nın hayalindeki rol herkesi şoke etti

Ünlü oyuncu Seray Kaya, Cihangir'de oyuncu arkadaşı Gökçe Eyüboğlu ile görüntülendi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu "Gökçe ile çok özlemiştik birbirimizi buluşup hasret giderelim istedik” dedi. Yaz sezonunu dinlenerek ve tatil yaparak geçirdiğini söyleyen oyuncu "Mısır ve Alaçatı'ya gittim. Özellikle Mısır gayet keyifli geçti” dedi.

Snobmagazin'de yer alan habere göre; Seri katil rolünde oynamak istediğini belirten oyuncu "Çok istiyorum böyle bir rolde oynamayı. Pınar Deniz de bir projede seri katil rolünde oynuyor ve çok başarılı buldum. Umarım en kısa zamanda ben de bu hayalimi gerçekleştiririm” diyerek samimi açıklamalarda bulundu.

Seray Kaya'nın geçtiğimiz günlerde müzisyen Mert Demir ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Oyuncu muhabirlerin “Hayırlı olsun diyelim mi?” sorusuna "Arkadaşlar çok teşekkür ederim, çok güzel bir röportajdı" diyerek cevap verdi.

