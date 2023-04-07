Serbest bırakılan Mahir Akkoyun'dan ilk açıklama: Rahatsız etmeye de devam edeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve Seçim Kanunu'na muhalefet ettiği dolayısıyla hakkında yakalama kararı çıkartılan, hakkında adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edilen tasarımcı Mahir Akkoyun hakkında herhangi bir adli kontrol uygulanmadan serbest bırakılmıştı.

"RAHATSIZ ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

İzmir'de adliye çıkışında basına konuşan Mahir Akkoyun, "Rahatsız etmeye devam edeceğim" açıklamasında bulunarak şu cümleleri kullandı:

"Söylediklerimden, sefaleti dile getirmemden çok rahatsız oldular, gözaltına alınmam bunu gösteriyor. Rahatsız etmeye de devam edeceğim!"

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının da olduğu çıkartmalar hazırlayan bir grubun raflara yapıştırdıkları çıkartmalar gündem olmuştu.

Sabah saatlerinde gözaltına alınan Mahir Akkoyun, adliyeye sevk edilmiş, öğle saatlerinde ise serbest bırakılma kararı çıkmıştı.

Akkoyun’a “Cumhurbaşkanına hakaret” ve Seçim Kanunu’nda yer alan “Reklam ve ilan yasağı” suçlamaları yöneltilmişti.

Cumhuriyet’te yer alan bilgiye göre, genç tasarımcıya adli kontrol şartı veya yurt dışı yasağı uygulanmadı.