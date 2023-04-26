Sercan Yıldırım'dan Arda Turan itirafı: Çalışsaydım ben olurdum

Eski milli futbolcu Sercan Yıldırım, SportBox'a kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli eski futbolcu, "Çalışsaydım Arda Turan değil de ben Barcelona'da olabilirdim" dedi.

Bursaspor'da 2009-2010 yılında genç yaşta şampiyonluk yaşayan Sercan Yıldırım, 2011-12'de Galatasaray'ın yolunu tuttu. Sarı kırmızılılarda uyum sağlayamayan oyuncu ilerleyen yıllarda Şanlıurfaspor, Sivasspor, Balıkesirspor ve Giresunspor gibi kulüplerde kiralık forma giydi. Temmuz 2019'da Fatih Karagümrük'e imza atan Yıldırım, 4 Ağustos 2021'de futbolu bıraktı. Sercan Yıldırım daha sonra popüler yarışma Survivor'a katıldı.

"GALATASARAY BANA HER ZAMAN DAHA YAKIN OLDU"

Bursaspor'dan ayrılacağı dönemde Fenerbahçe'nin yüksek teklif verdiğini ifade eden Sercan Yıldırım, "Transfer teklifleri çok vardı. Fenerbahçe aslında hatta daha fazla bile teklif etti. Sadece bana da bağlı değildi. Yani kulüplerin anlaşması öncelikli. Bir tercihim olacaksa çok düşük ihtimaldi. O yüzden de ben artık kulüplerin anlaşmasını bekliyordum. Ben bir tercih yapmadım açıkçası ama Galatasaray her zaman bana daha yakın oldu. Küçüklüğümde de 'Bursaspor'dan sonra kimi destekliyorsunuz?' derseniz Galatasaray'ı destekliyordum açıkçası. Tercihte de aslında çok fazla şey olmadı yani. Bana kulüp; 'Biz Galatasaray'la anlaştık, sen ne diyorsun?' dediğinde ben sadece 'Tamam' demiştim" dedi.

"FERGUSON'A RÜZGARIMI HİSSETTİRDİM"

İngiliz ekibi Manchester United'ın küçüklükten beri ilgisi olduğunu kaydeden Yıldırım "Manchester United hikayesi 15 yaşından başlamıştı. Genç milli takımları anlattığım dönemde gerçekten de genç milli takımlarda uçuyordum. Hangi turnuvaya katılsak ya gol kralı oluyorum ya asist kralı oluyorum. Sürekli izleniyorduk o dönemde de. O zaman Levent Kızıl'dı başkan. Hem Manchester United'dan hem de Monaco'dan teklifleri bana göstermişti Levent Kızıl. Yaşım çok küçüktü, 15 yaşında olduğum için orada Rezerv Lig'in de bir altına gidecektim. Bunu biraz tercih etmedik açıkçası. Biraz daha böyle yol kat edip ondan sonra tercih yapacaktık. Sonra da kısmet Şampiyonlar Ligi'nde Bursaspor'da Manchester United geldi grupta. Manchester United'a karşı Old Trafford'da o Şampiyonlar Ligi müziği çaldığında zaten gözyaşlarıma hakim olamadım, yani gururdan ağlıyordum. O maçta da tabii ki de hani 'Vatan, millet, Sakarya' derler ya böyle o hırsla biraz daha oynamaya çalıştım ve Alex Ferguson'a karşı da sonuçta kendimi hem gösterme çabası. 15 yaşından beri teklif var ama bunu hem karşılıklı bir göstermek istedim ve yanından böyle uzadığımda, yanından o rüzgarım estiğinde sonrasında zaten bizim yöneticilerle öyle bir konuşma gerçekleştirmiş. O masada ne konuşuldu bilmiyorum ama bir şekilde olmadı demek ki kısmet değilmiş. En azından Alex Ferguson'a o rüzgarımı hissettirdiğimi vurgulamak isterim" ifadelerine yer verdi.

"GİT DEDİLER GİTTİM"

Galatasaray macerasından bahseden Sercan Yıldırım "Galatasaray'a ben ilk gittiğimde antrenmandan çıktığımda ağlamıştım. Neden ağladım? Transfer olduğum için değil. Sonuçta Bursa'da yıldız bir oyuncuyuz ben, Volkan Şen, Ozan İpek. Hani parmakla sayılacak kadar ama Galatasaray'a transfer olduğunuzda herkes yıldız. Yaşım küçük gittiğimde gerçekten de biraz bocalamıştım. Sonra işte kiralık gittim sürekli. Bir Balıkesir'de o çıkışı sağlayabildim. Sonra geri döndüğümde zaten Balıkesir'deki o gol sevincimden dolayı Galatasaray'da biraz tutunmam zordu. Çünkü kendi taraftarım ıslıklamamıştı. Bu arada Galatasaray'a da hiçbir problem çıkarmadım. Yani Galatasaray'da bulunduğum dönem içinde 'Git' dediler gittim. İşte yatarak para kazanmadım bazı oyuncular gibi. Bu kolaylığı hep Galatasaray'a sağladım, hiç üzmedim. Onlar da beni üzmediler açıkçası"

"ARDA YERİNE BEN OLURDUM"

Çalışmadığını ve yeteneğine güvendiğini söyleyen Sercan Yıldırım, bir de itirafta bulundu. Yıldırım "En az çalışan ben! Ben başka kim vardı yani Ozan İpek de öyleydi. Mesela Ozan İpek hala öyle. Neden ben bu arada az çalışan? Çünkü yeteneğime çok güveniyordum yani Sergen Yalçın mantığı herhalde. Sergen hocayı zaten bilen biliyor. Yani geçmişten bugüne neler yaptığını. Bizim de yaptıklarımız ortada. O yüzden de kendime güvenimden dolayı zaten 'Ne olursa olsun hani bir şekilde yürür' diyordum ama öyle olmuyormuş! Şimdi işte öğrencilerime onu anlatmaya çalışıyorum. Yani çalışarak bir şeyler oluyor. Sadece yetenek, yetenekle bir yere kadar gidiyorsun. Çalışsaydım Arda Turan değil de ben Barcelona'da olabilirdim herhalde" dedi.