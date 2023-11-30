Serdal Adalı başkan seçildiğinde yapacağı ilk işi açıkladı

Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kuruldu başkanlığa aday olan isimlerden Serdal Adal, A Spor'a konuk oldu.

FUTBOLDA ZATEN GİZLİ KALMIYOR

Transfer konusunda çarpıcı sözler sarf eden Adalı, "Seçilirsem, seçildiğim akşam isim açıklarım. Futbolda zaten gizli kalmıyor. Siz ismi gizli tutsanız oyuncunun menajeri haber yaptıyor. 11 Ocak'ta oyuncuları Rıza hocaya teslim etme planımız var" dedi.

KÖTÜ BİR KADRO MÜHENDİSLİĞİ YAPILMIŞ

Rıza Çalımbay'ın 3 bölge için transfer talebi olduğunu belirten Serdal Adalı şunları kaydetti, "Rıza Çalımbay'ın 3 bölgeye talebi var. Bu senenin bu hale gelmesinin sebebi inanılmaz kötü bir kadro mühendisliği yapılmış. Hiç mi aklınıza gelmedi, 8 oyuncunun aynı anda Afrika Kupası'na gitme ihtimali var. Hepsi giderse ne yapacağız, cevabı yok. Mehmet Özdilek hocamız bu konuda çalışıyor."