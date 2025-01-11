Serdal Adalı Gedson Fernandes’i ziyaret etti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Serdal Adalı Gedson Fernandes’i ziyaret etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Bodrum FK ile oynanan müsabakanın 25’inci dakikasında kafasına aldığı darbe sonucu baş dönmesi şikayetiyle oyuna devam edemeyen Gedson Fernandes’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarete, Beşiktaş’ın ikinci başkanı Hakan Daltaban da katıldı.

GEDSON FERNANDES’İN SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Beşiktaş’ın Bodrum FK'yı konuk ettiği maçta, Gedson Fernandes kafasına aldığı darbe sonrası baş dönmesi şikayeti nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı ve tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Başkan Serdal Adalı, hastaneye giderek Fernandes’in sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve futbolcuya geçmiş olsun dileklerini iletti.

TOMOGRAFİ SONUÇLARI OLUMLU

26 yaşındaki futbolcunun yapılan ilk değerlendirmeleri ve tomografi sonuçlarında herhangi bir patolojik bulguya rastlanmadığı bildirildi. Gedson Fernandes, tedbir amaçlı gözlem altında tutulmaya devam etmekte olup, kontrollerinin ardından taburcu edilecek.

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