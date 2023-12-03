Serdal Adalı Hasan Arat ile bir araya geldi. Taraftarlara söz verdiler

Beşiktaş Emlakjet Spor Salonu'nda düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurul devam ediyor.

Başkan adaylarının konuşmalarının ardından başlayan oy verme işlemlerine kongre üyeleri yoğun ilgi gösterdi

Binlerce üyenin de oy kullanmak için saatlerdir beklediği seçimde üyeler kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Hasan Arat ile kuyruğun en sonuna giden Serdal Adalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sn. Arat ile kuyruğun sonuna kadar kongre üyelerimizle birlikteydik. Sıkıntılarını dinledik. Şu an toplantı yapıyoruz. Kuyrukta bekleyenler için çözüm geliştiriyoruz. Sürecin hızlandırılması, mağduriyetinizi gidermek için elimizden geleni yapacağız. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak” ifadelerini kullandı.