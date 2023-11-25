Serdal Adalı yönetiminden 2 kişiyi daha açıkladı

Beşiktaş Kulübü'nde 3 Aralık'ta yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkanlığa aday olan Serdal Adalı, yönetim kurulunu açıklamaya devam ediyor. Adalı; Hazal Kalkavan Karahan ve Aykan Aydın'ın da yönetiminde yer alacağını açıkladı.

HAZAL KALKAVAN KARAHAN KİMDİR? -

BJK TV'de yapımcılık ve sunuculuk yaptığı programlardan tanıdığı, pazarlama ve iletişim alanında tecrübeli iş insanı Hazal Kalkavan Karahan yönetim kurulumuzda Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer alacaktır. Kendisinin tecrübeleri bize bu yolculukta güç katacaktır.

1993 yılında İstanbul'da doğmuştur. MEF lisesinden 2011 yılında mezun olmuş ardından 2012 yılında Londra Royal Holloway Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletme bölümünde eğitim görmüş, ardından Türkiye'ye dönerek, 2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sanat Yönetimi bölümünden de mezun olmuştur.Halen İstanbul Bilgi Üniversitesinde Pazarlama ve Marka Yönetimi alanında Master programında eğitim hayatına devam etmektedir.

2015 - 2018 yılları arasında BJK TV'de program yapımcılığı ve sunuculuğu yapmıştır. 2018 yılında Taraftarsın Sen Taraftar Kal isimli kitabını yayınlamıştır. 2019 yılından bu yana da KARAHAN Şirketler Grubu bünyesinde bulunan OMKAR İnşaat'ta Pazarlama ve İletişim direktörlüğü yapmaktadır. Evli ve üç çocuk sahibidir.

AYKAN AYDIN KİMDİR? -

Yıllardır yurt içi ve yurt dışında inşaat ve madencilik sektöründe başarılı işlere imza atan, Anadolu Beşiktaşlılar Derneği Asbaşkanı Aykan AYDIN yönetim kurulumuzda Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer alcaktır. Kendisi Beşiktaş'ı başarılara taşıma yolculuğumuzda ekibimizin bir parçası olacaktır.

1962 yılında Ankara'da doğdu, lisans eğitimini 1987'de Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından iş hayatına başlayan Aydın, kurduğu şirket aracılığıyla yurt içi ve yurt dışında inşaat ve madencilik sektöründe ticari faaliyetlerini halen sürdürmektedir. Halen merkezi Ankara'da bulunan Anadolu Beşiktaşlılar Derneği'nin yönetiminde asbaşkan olarak görev yapan Aydın, 2013'ten bu yana Beşiktaş JK Kongre Üyesidir. 1999-2000 sezonunda Türkiye Briç Şampiyonu olmuştur. Ayrıca Ankara Briç Kulübü çatısı altında sivil toplum faaliyetlerine devam etmektedir.