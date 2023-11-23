Serdal Adalı'dan geceyarısı paylaşımı: Haydi kalk ayağa mesajıyla yayınladı

Beşiktaş'ta başkan adaylarından Serdal Adalı sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla camiaya seslendi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Serdal Adalı'dan geceyarısı paylaşımı: Haydi kalk ayağa mesajıyla yayınladı

Beşiktaş'ta; 26 Kasım-3 Aralık tarihinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa adaylığını açıklayan Serdal Adalı sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla camiaya seslendi.

"Haydi kalk ayağa" etiketini kullanan Adalı'nın, "Beşiktaş'ı karşısına almanın ne demek olduğunu, Türk sporunun en büyük camiasının Beşiktaş olduğunu herkese hatırlatacağız. Adaletsizliğin bedelini en ağır ödeyen de, adaleti en iyi tanıyan da, Beşiktaş için adaleti getirecek olan da biziz. Çok az kaldı!" mesajıyla yayınladığı video beğeni ve mesaj yağmuruna tutuldu.

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