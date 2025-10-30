Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, pazar günü Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maç öncesi A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

"20 SENEDİR HATIRLAMIYORUM"

Serdal Adalı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Hayalimizdeki Beşiktaş'ı seyretmek için birden fazla transfer döneminde bir şeyler yapabileceğimizi biliyorduk. Elde Beşiktaş'a faydalı olamayacak futbolcu grubu vardı. 12 transferin gelip, 25 futbolcu transfer edildiği bir dönem 20 senedir hatırlamıyorum."

"TARAFTARIMIZ KIYAMETİ KOPARDI"

"Gayrimenkul projeleri sonrası transferde çıtayı yükselttik. "3 transfer yapacağız" dediğimde taraftarımız kıyameti kopardı. Biliyordum. 3 transferle bu takımın düzelme şansının olmayacağını da biliyorduk."

"GÖNDERİLEN FUTBOLCULAR KONUSUNDA BAŞARILIYIZ"

"Gönderilen futbolcular konusunda ben, başarılı olduğumuzu düşünüyorum."

"KOLAY OLMAYACAK"

"Evet, sancılı bir dönem geçireceğiz. Bunu her zaman söylüyoruz; bazı şeyler kolay olmuyor, olmayacak da. Ama bu takım oturacak. Önümüzde bir transfer dönemi daha var. 12 transfer yaptık, hâlâ eksiğimiz var, katılıyorum.

"HİÇBİR YERE KAÇTIĞIMIZ YOK"

"Taraftarlarımız içini rahat tutsun. Bu takım olacak, olmama ihtimali yok. Yönetim kurulu olarak hiçbir şeyden kaçtığımız yok. Hocaya da söyledik, ‘Ne istiyorsan olacak’ diye."

"BU TAKIM HAYALİMİZDEKİ BEŞİKTAŞ OLACAK"

"Eksikleri kış transfer döneminde de tamamlamaya çalışacağız. Taraftarlarımız içini rahat tutsun. Bu takım, hayalimizdeki Beşiktaş olacak."

"HİÇBİR TEKNİK DİREKTÖR 'ÇOK İYİ TRANSFERLER YAPILMIŞ' DEMEMİŞTİR"

"Hiçbir teknik direktör, kendinden önceki teknik direktörün ve ekibin yaptığı transferlere bugüne kadar 'çok iyi transferler yapılmış' dememiştir."

"SERGEN HOCA TAKIMIN GENEL HALİNDEN MEMNUN DEĞİL"

"Sergen hocanın memnun olmadığı futbolcular değil. Takımın genel halinden memnun değil."

"SİSTEMİ BOZMAMAK ÖNEMLİ"

"Önemli olan sistemi oturtmak. Kulübün transfer politikası için. Ahmet gider, Mehmet kalır. Sistemi bozmamak önemli. Hocanın kurmak istediği sistem mevcuttan farklı değil. Mevcut scout ekibinden 2-3 kişi yeni scout ekibinde de çalışacak."

"GEDSON GERÇEKTEN GİTMEK İSTEDİ"

"İşin parayla pulla hiçbir alakası yok. Gedson gerçekten gitmek istedi. Biz bunları çabuk unutuyoruz ama kaos ortamı futbolcuları etkiledi.”

"SERGEN HOCANIN İSTEDİĞİ 2-3 OYUNCU DAHA VARDI"

"Sergen Hoca'nın istediği 2-3 tane oyuncu vardı. Olmadı. Kulübü 'tamam' dedi, futbolcu gelmek istemedi. Futbolcu gelmek istedi, kulübü bırakmadı."

"BEŞİKTAŞ DERBİLERİN FAVORİSİDİR"

"Takımımızda şu an hava iyi. Derbilerde rakip kim olursa olsun fark etmez. Beşiktaş derbilerin favorisidir, tartışmasız. İnşallah çocuklar, geçtiğimiz seneki derbi başarılarının devamını getirir."

"BAŞKAN DEĞİLKEN İNİP PRİM VERDİM"

"Bizim çocuklara "Maç kazanın da soyunma odasına geleyim" dedim. Kaptanları birkaç kere çağırdım, 'Başkanım, kazanalım da sen gerekeni yapıyorsun' dediler. Yapıyoruz da. Başkan değilken de inip prim verdim. Yeter ki formanın hakkını versinler."

"SON MAÇA KADAR ŞAMPİYONLUĞU KOVALAYACAĞIZ"

"Beşiktaş'ın şampiyonluktan başka hedefi olmaz. Yine hedefimiz şampiyonluk. Ne yapalım beşinci olacağız mı? Diyelim. Son maça kadar şampiyonluğu kovalayacağız."