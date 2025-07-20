Serdal Adalı'dan transferde garanti: Daha iyisi gelecek

Sağ bek transferinde iki kere imza aşamasından dönen Beşiktaş'ta arayış sürüyor.

Bright Osayi-Samuel ve Kyle Walker-Peters’ın transferlerinden son anda vazgeçen siyah beyazlılarda başkan Serdal Adalı'nın teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’le yaptığı görüşmede, "Merak etmeyin Osayi’den ve Peters’tan daha iyisini alacağız" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Adalı İngiltere, Almanya ve İspanya liglerinde savunma dışındaki mevkiler için de fırsat transferi kolladıklarını kaydederken, Manchester United’da forma giyen ve dün Barcelona ile anlaşan Marcus Rashford ile de görüştüklerini kaydetti.

Beşiktaş Başkanı’nın, “Rasford 3 aydır üzerinde çalıştığımız oyuncuydu ancak bizim için transferi zordu. Maliyeti 50 milyon Euro’nun üzerindeydi. İspanya ve İngiltere’den talipleri olduğu için Manchester United çok yüksek bonservis bedeli istiyordu” dediği öğrenildi.