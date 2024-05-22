Serdal Adalı'nın torununun annesi Merve Güleç, Zorlu'nun torunuyla evleniyor

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Celal Adalı, 2017 yılında Merve Güleç'le evlenmişti.

Çiftin 4 yaşında bir çocuğu bulunuyor.

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt, Merve Güleç'in bu kez de iş adamı Ahmet Nafiz Zorlu'nun kızı Şaminur Aydın'dan olan torunu Yusuf Aydın'la evleneceğini yazdı. Yusuf Aydın, bir dönem Tuba Ünsal'la aşk yaşamıştı. Cankurt, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Yusuf Aydın'ın müstakbel eşi de tanıdık bir isim; Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın eski gelini Merve Güleç. Yusuf Bey, ailesini alıp bir süredir birlikte olduğu Merve Güleç'i istemeye gitmiş. Söz yüzüklerini takan çiftin arayı fazla açmadan evleneceklerini öğrendim.

Serdal Adalı'nın oğlu Celal Adalı ile Temmuz 2017'de Mikonos'ta, görkemli bir düğünle evlenen ve 4 yaşında bir çocuğu olan Merve Güleç, ne zaman boşandı bilmiyorum ama Yusuf Aydın ile ikinci kez nikah masasına oturacak. Merve Hanım'ın bu seferki mutluluğu daim olur inşallah."