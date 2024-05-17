Serdar Ali Çelikler derbide olacakları açıkladı

Trendyol Süper Lig’de sezonun bitimine 2 hafta kala Galatasaray sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek.

19 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da oynanacak olan kritik derbi için milyonlarca taraftar nefesini tuttu.

Ezeli rakibinin 6 puan önünde olan Galatasaray derbiden 1 puan çıkarması halinde 24. Şampiyonluğunu ilan edecek.

Bu sebeple tansiyonun yüksek olması beklenen karşılaşma için TFF hakem tercihini yaptı.

Federasyon yaptığı açıklamada Arda Kardeşler’in manuel olarak derbiye atandığını duyurdu.

Arda Kardeşler kararına tepki gösteren gazeteci Serdar Ali Çelikler’den ilginç bir yorum geldi.

Durgun ve gergin bir derbi olacağını söyleyen Serdar Ali Çelikler yaptığı açıklamada, "Bu maçı Arda Kardeşler yönetecekmiş. O zaman evi arabayı sat 45 dakika altında oynanır seçeneğine bas diyorum. Durgun, gergin bir derbi bizi bekliyor. Galatasaray'da eksik yok. Fenerbahçe'de Becao ve İsmail'in olmaması büyük eksiklik. Kağıt üzerinde favori Galatasaray" dedi.

Arda Kardeşler'in atanması gündemden düşmezken Galatasaraylı taraftarlar Kadıköy'de oynanan derbide Icardi'nin yerde kaldığı bir pozisyonda penaltı vermediği gerekçesiyle oldukça sinirli oldukları Kardeşler'e tepki gösterdi.