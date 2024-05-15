Serdar Ali Çelikler haklı çıktı. Büyük ödüle kondu

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Serdar Ali Çelikler haklı çıktı. Büyük ödüle kondu
Ali Koç, Serdar Ali Çelikler'e büyük ödülü kazandırdı.

Süper Lig’de şampiyonluğa ezeli rakibi Galatasaray’a kaptırmak üzere olan Fenerbahçe’de camia başkanlık seçimlerini beklemeye koyuldu.

Daha önce aday olmayacağını duyuran Ali Koç kararını değiştirerek Fenerbahçe başkanlığına adaylığını koydu.

Ali Koç’un bu kararından 3 gün sonra da Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı.

30-31 Mayıs’ta gerçekleşecek Olağan Genel Kurul’da Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın yarışacağı seçimin nefes kesmesi beklenirken ilginç bir olay yaşandı.

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Ünlü gazeteci Serdar Ali Çelikler ile eski futbolcu Önder Özen’in girdiği iddia sonlandı. Ali Koç’un yeniden aday olacağını söyleyen Serdar Ali Çelikler Önder Özen’den Dubai’ye uçak bileti kazandı.

NE OLMUŞTU

Fenerbahçe başkanı Ali Koç’un aday olmayacağını duyurması üzerine Serdar Ali Çelikler Koç’un kararından döneceğini söylemiş Önder Özen ise karşı çıkmıştı.

İkili uçak biletine iddiaya girerken Ali Koç’un kararından dönüp aday olması ile Serdar Ali Çelikler haklı çıktı ve uçak biletini kazandı.

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