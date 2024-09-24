Serdar Ali Çelikler: Yüzde 50 Galatasaray şampiyon oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Serdar Ali Çelikler: Yüzde 50 Galatasaray şampiyon oldu

Süper Lig'de 6. haftanın ardından Serdar Ali Çelikler şampiyon adayları için yüzde verdi.

Trendyol Süper Lig’de 6. Hafta dün oynanan karşılaşmalar ile sona erdi.

Şampiyonluk adaylarından Galatasaray en yakın takipçisi Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederken Beşiktaş ise Eyüpspor’u 2-1 geçti.

Ortaya çıkan bu sonuçlar sonrası Galatasaray 18 puanla liderliğini sürdürürken Fenerbahçe ve Beşiktaş 13 puanla sarı-kırmızılıların gerisinde yer aldı. (Beşiktaş’ın 1 maçı eksik)

Haftanın sona ermesiyle birlikte şampiyonluk yarışına dair konuşan Serdar Ali Çelikler flaş sözler sarf etti.

Galatasaray’ın şampiyonluk yarışını kazanma ihtimalinin rakiplerine göre daha yüksek olduğunu söyleyen Serdar Ali Çelikler en az şansı ise Fenerbahçe’ye verdi.

İşte Serdar Ali Çelikler’in açıklamaları:

"6. hafta itibariyle görünen o ki %50 Galatasaray şampiyon oldu. Yüzde 45'ti ama Beşiktaş - Eyüpspor maçını izledikten sonra %50'ye çıkardım. %30 Beşiktaş, %20 Fenerbahçe... Fenerbahçe'ye de aslında ayıp olmasın diye veriyorum. Yoksa yüzde 10'a da çekebilirim"

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