Serdar Dursun 'artık yeter' dedi camiaya seslendi

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Serdar Dursun 'artık yeter' dedi camiaya seslendi
Rize karşısında beraberlik golünü atan Serdar Dursun, galibiyetin ardından çok mutluydu.

Sezon başında Karagümrük'e gidip, ara transfer döneminde yeniden Fenerbahçe'ye dönen Serdar Dursun, Rize deplasmanında galibiyeti getiren isimlerden biriydi.

Güzel futbolunu golle taçlandıran tecrübeli futbolcu şunları söyledi:
"Benim için çok özel bir andı. Oyuna girip 4-5 dakika sonra golü bulmak harikaydı. Derler ya Allah büyük diye... Benim için nasip oldu. Çok haklı bir galibiyet aldık. Taraftarlarımıza armağan olsun. Sezon başında bir karar vermem lazımdı. Gideyim oynayayım demiştim. Ocakta tekrar nasip oldu bu şanlı camiaya dönmek. Formayı giydiğim her anın hakkını vermeye çalışıyorum. Şampiyon olmak istiyoruz. Artık yeter diyoruz."

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