Serdar Dursun Fenerbahçe'ye dönecek mi? Bizzat kendisi açıkladı

2024-2025 sezonunun devre arasında Persepolis'e transfer olan Serdar Dursun, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu. Eski takımı Fenerbahçe hakkında da değerlendirmelerde bulunan golcü oyuncu, sarı-lacivertli kulübe dönmek için kapıyı açık bıraktı.

İşte Serdar Dursun'un açıklamalarından öne çıkanlar;

"ALİ KOÇ VE MOURINHO DEVAM EDERSE İSTİKRAR OLUR"

"Fenerbahçe, son senelerde şampiyonluk gelmeyince taraftarlar ümitsizliğe kapılıyor. Kaos ortamı oluyor. İki senedir iyi oyuncular geldi, inanılmaz paralar harcandı. Şampiyonluk gelmeyince insanlar değişim olmasını istiyor. Ama bence hoca ve Ali Koç devam ederse istikrar olur. Her sezon yeni hoca gitsin oluyor. İkinci olsan bile bazen devam etmek gerekebilir. Ama tabii ki doğru oyuncular gelmesi gerekiyor, daha iyi futbol oynanması gerekiyor. Kulüp bunu kendi arasında çözer. Ona göre görüşüler. Seneye de bence şampiyonluk gelir."

"FORVETLERİN GOL ORTALAMASI DAHA YÜKSEK OLMALIYDI"

"Fenerbahçe'nin forvetlerinin gol ortalaması daha yüksek olmalıydı. Bir de oyun içi katkısı daha yüksek olabilirdi. O kadar top gelmesine benim kanaatim daha çok gol atması gerekiyordu forvetlerin."

İSMAİL KARTAL İLE BERABER DÖNÜŞ

"İsmail Hocayla ikiniz Fenerbahçe çağırsa gelir misiniz?" sorusuna cevap veren Serdar Dursun, "İsmail Hoca'nın geçen senelerine bakarsak, şampiyonluk gelmedi ama puan ortalaması yüksekti, iyi bir futbol oynanıyordu. Fenerbahçe'ye hayır deme lüksüm yok. Fenerbahçe aradığı anda biz orada oluruz. Bence İsmail Kartal için de aynısı geçerli ama tabii ki kendi kararı." dedi.