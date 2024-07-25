Serdar Dursun veda etti

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Serdar Dursun veda etti

Alanyaspor ile anlaşan Serdar Dursun, Fenerbahçe'ye Sezen Aksu'nun 'Gidiyorum' şarkısı ve duygusal bir mesajla veda etti.

Serdar Dursun'un Fenerbahçe macerası da sona erdi...

Geçen sezon başında Fenerbahçe'den ayrılıp Fatih Karagümrük'e imza atan Serdar Dursun ara transfer döneminde kiralık olarak Sarı-Lacivertli takıma dönmüştü.

Sezon tamamlanınca Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sona eren Serdar Dursun, Fenerbahçe'den beklediği daveti alamayınca kendisine takım aramaya başlamıştı.

Tecrübeli futbolcu, Süper Lig ekibi Alanyaspor ile anlaştı. 2 yıllık sözleşmeye imza atan 32 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Serdar Dursun, 35 maçta süre alırken 9 gol ve 2 asist kaydetti.

Serdar Dursun sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye veda etti. Sezen Aksu'nun "Gidiyorum" şarkısını fon müziği olarak kullanan Serdar Dursun şu mesajı yayınladı:

"Kariyerimin en güzel hatıralarını biriktirdiğim Fenerbahçe'ye veda ediyorum.
Güzel dostluklar, çok değerli tecrübeler yaşadığım bu süreçte emeği olan herkese teşekkür ederim.
En çok da büyük Fenerbahçe taraftarına.
Hepinizi çok özleyeceğim. Tekrar görüşmek üzere.
Hoşçakalın."

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