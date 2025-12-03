Kocaelispor tecrübeli golcüsü Serdar Dursun, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlemek için Chobani Stadyumu'na gitmesine tepki gösterenlere yanıt verdi.

'MAÇA GİTMEMDE BİR SORUN YOK'

Fenerbahçe'nin eski futbolcuları daveti üzerine maça gittiğini hatırlatan Serdar Dursun şunları söyledi:

"Fenerbahçe Kulübü, eski oyuncuları derbiyi izlemek için davet etti. Maça gitmemde bence hiçbir sorun yok.

'BU ZİHNİYETTEN VAGEÇMEMİZ LAZIM'

Türkiye'de bir algı var, 'eski takıma yatıyorsun' gibi... Bunu Selçuk İnan'a da yaptılar. Bu zihniyetten vazgeçmemiz lazım.

'KOCAELİSPOR TARAFTARINI İNCİTTİYSEM KUSURA BAKMASINLAR'

Onurlu, gururlu insanlarız. Maç satmak ya da bilerek oynamamak gibi bir şey asla olamaz. Oradaki tek hatam hikaye paylaşmaktı. Keşke paylaşmasaydım. Kocaelispor taraftarını incittiysem, kusura bakmasınlar.

'KANIMIN SON DAMLASINA KADAR MÜCADELE EDERİM'

Kimle oynadığımla ilgilenmiyorum, Ben Kocaelispor’un futbolcusuyum. Elimden geleni yapacağım.

Benim amacım, Fenerbahçe maçı gelince ilk 11’de oynamak, iyi oynamak ve golümü atmak. Taraftarlar rahat olsun, ben kanımın son damlasına kadar mücadele ederim."