Serdar Dursun'u Yeşilördek de durduramadı. Golleri sıraladı Karagümrük turladı

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Serdar Dursun'u Yeşilördek de durduramadı. Golleri sıraladı Karagümrük turladı
Fatih Karagümrük, Serdar Dursun'un golleriyle Kırklarelispor'u yendi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Fatih Karagümrük, 2. lig takımı Kırklarelispor'u 2-0 yenerek son 16 turuna çıktı.

Kırklarelispor, rakibinin golcüsü Serdar Dursun'u Sırat Yeşilördek'le durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Serdar Dursun, maçın skorunu ilan eden golleri attı.

54. dakikada Serdar Dursun, kaleciden dönen vuruşunu tekrar tamamladı ve filelere yolladı.

84. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Serdar Dursun, Güven Yalçın'ın ortasında Sırat Yeşilördek'ten seken topu tekrar ağlara gönderdi ve maçın skorunu ilan etti: 2-0.

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