Serdar Gürler'den ilginç açıklama: Hayattan keyif almıyoruz

Beşiktaş'a 1-0'lık skorla mağlup olan Başakşehir'de büyük üzüntü yaşanıyordu.



Ligde 18. sırada yer alan Turuncu-Lacivertli ekip 4 maçtır kazanamıyor. Takımın tecrübeli isimlerinden Serdar Gürler karşılaşmanın ardından yaşanan kötü gidiş ile ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı:

ÖZELEŞTİRİ YAPMAMIZ LAZIM

"Maçın tamamına baktığınızda Beşiktaş da biz de kazanmaya hak etmedik. Üçüncü bölgede üretken olamamanın bedelini ödüyoruz. Özeleştiri yapmamız lazım. Ön tarafta üretken olamıyoruz. Geçen seneki o ritmi bulmamız lazım. Hocalarımız, oyuncular, yönetim çok üzülüyor. Başakşehir'in bu konumda olmasına alışkın değiliz. Normal hayattan bile keyif alamıyoruz. Ama bu duruma biz getirdik, bu durumdan da biz çıkaracağız. Düşme endişemiz yok, yukarıdakilerle aramızın açılmasına üzülüyoruz."

